Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli | così ha vinto il duello con Italiano

Da ilfattoquotidiano.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Massimiliano Allegri è stato scelto come nuovo allenatore del Napoli. La decisione è stata comunicata da Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di affidargli la guida tecnica del club. Allegri succederà a Antonio Conte, con l’ufficialità ancora da annunciare. La scelta arriva dopo una trattativa che ha portato alla sua nomina, superando altre opzioni. La decisione è stata presa senza ulteriori dettagli pubblicati ufficialmente.

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Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Manca ancora l’ufficialità, ma Aurelio De Laurentiis ha sciolto le riserve e ha scelto il tecnico livornese per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Un segnale chiaro: niente priorità al bel gioco, avanti tutta con il pragmatismo. Alla Juventus, più di un decennio fa, Allegri prese il posto di Conte e aprì un ciclo da cinque scudetti consecutivi. De Laurentiis spera che la storia possa ripetersi anche all’ombra del Vesuvio. L’accordo tra Allegri e il Napoli è stato raggiunto sulla base di un contratto biennale da circa 5 milioni a stagione più bonus, con opzione per un terzo anno. Prima della firma definitiva resta da sistemare la risoluzione del contratto che lega ancora il tecnico al Milan, ma i legali sono già al lavoro e la fumata bianca è attesa nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli

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