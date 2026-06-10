Carlo Ancelotti compie 67 anni mentre si trova in ritiro con il Brasile, che si prepara per il prossimo Mondiale. La squadra si sta allenando in vista della competizione, e il tecnico italiano ha trascorso il giorno festeggiando con il gruppo. La celebrazione avviene durante le sessioni di preparazione in vista della partecipazione alla coppa mondiale.

Carlo Ancelotti festeggia 67 anni in ritiro con il Brasile. La Seleçao si prepara in vista del Mondiale, ma il compleanno del tecnico italiano non può non essere celebrato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brasile, pericolo "corridoio"! Ancelotti festeggia così il suo compleanno Mondiale: che risate!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Brasile, Ancelotti: Neymar Lo riteniamo un giocatore importante per il nostro Mondiale. Sta bene.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Danilo, il Brasile e il suo terzo Mondiale: "Proviamo a vincerlo. Ancelotti è come CR7"

Infortunio Militao, che tegola per il Real Madrid e per Ancelotti: addio Mondiale col Brasile! Si è operatoEder Militao, difensore del Real Madrid nato nel 1998, si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo aver subito un infortunio.

Neymar fa piangere il Brasile: l’ultima sfida di Ancelotti è quella di un paese interoUna scena meravigliosa, da film di Kusturica. In Brasile le convocazioni per il Mondiale sono al tempo stesso uno show e un affare di stato. L’immagine di Carlo Ancelotti che legge i convocati al ... corrieredellosport.it

Bremer c'è (e segna), il Brasile no: la Francia vince l'amichevole negli States contro AncelottiÈ stato un assaggio di Mondiale, anche piuttosto ghiotto visti i valori in campo. Ma l'amichevole di Boston porta indicazioni positive soprattutto per la Francia vice-campione del Mondo di Didier ... gazzetta.it