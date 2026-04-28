Infortunio Militao che tegola per il Real Madrid e per Ancelotti | addio Mondiale col Brasile! Si è operato

Eder Militao, difensore del Real Madrid nato nel 1998, si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo aver subito un infortunio. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha confermato l’intervento e i tempi di recupero. La lesione ha comportato l’assenza del giocatore non solo nelle partite di club, ma anche nella selezione brasiliana, annunciando così la sua assenza dal prossimo Mondiale.

Stones Manchester City, ufficiale l’addio a parametro zero: occasione per la Juve! Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I dettagli dell’accordo Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore. Vlahovic può dare una mano. Lewandowski non è l’uomo giusto, ha 37 anni! Yildiz è un fenomeno» Goncalo Ramos, scenario in evoluzione: la Juventus rallenta, Mendes chiama il Milan. Le ultimissime sul centravanti Moriero svela: «Vi racconto quel gesto con Recoba, come Thuram Dimarco. I nerazzurri hanno già vinto lo scudetto ma mi auguro questo» Ceferin Gravina, che intreccio immobiliare! Per 670mila euro la casa di Milano cambia proprietario Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Militao, che tegola per il Real Madrid e per Ancelotti: addio Mondiale col Brasile! Si è operato Notizie correlate Infortunio Rodrygo, che tegola per il Real Madrid! Grave stop per il brasiliano, salta il MondialeCalciomercato Milan, occhi in Premier per rinforzare la retroguardia: sondaggio per quel difensore, profilo ideale per la difesa di Allegri Cassano... Infortunio Wesley, che tegola per la Roma! Lascia subito il ritiro col Brasile: ecco come staCalciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio Mercato Genoa, il ritorno di El... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Tegola per il Brasile di Ancelotti: Militao si opera e salta il Mondiale; Infortunati Real Madrid si fermano Guler e Militao | doppio allarme per i Blancos! L’esito degli esami. Tegola per il Real Madrid e per il Brasile: Militao si è operato, lungo stop e addio MondialiEder Militao è stato costretto ad operarsi a causa dell'infortunio rimediato nell'ultima partita contro l'Alaves: ad attendere il difensore del Real Madrid c'è un lungo stop ... calciomercato.com Real, doppio infortunio: niente Mondiali per Militao, brivido MbappéArbeloa è alle prese con assenze importanti in questo finale di stagione. Il Brasile di Ancelotti dovrà fare a meno del difensore ... corrieredellosport.it Real, doppio infortunio: niente Mondiali per Militao, brivido Mbappé - facebook.com facebook #Real, doppio infortunio: niente Mondiali per Militao, brivido Mbappé x.com