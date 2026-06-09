"Non è stato un periodo facile dopo l'ultimo Mondiale, perché abbiamo avuto molti problemi. Abbiamo cambiato allenatore tre volte e non abbiamo giocato bene né ottenuto i risultati che speravamo. A volte il calcio non ha senso. In Brasile c'era poca fiducia nella nazionale". La fotografia che Danilo offre della sua Selecao è questa. Nitida. Ma adesso, alla vigilia della sua terza partecipazione a una Coppa del Mondo, in squadra e nel paese più in generale c'è un ritrovato ottimismo. Anche grazie alla presenza di un profilo esperto in panchina come Carlo Ancelotti. "Prima ci si aspettava che vincessimo ogni partita per 3-0, giocando anche un bel calcio. Ma ogni squadra che affrontiamo si prepara bene e si difende con grande organizzazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Danilo, il Brasile e il suo terzo Mondiale: "Proviamo a vincerlo. Ancelotti è come CR7"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Neymars emotional reaction after hearing Carlo Ancelotti call his name for the Brazil national team

Notizie e thread social correlati

Tuttosport – Danilo e il Brasile al Mondiale: “Ancelotti come CR7! Juve? Mi sono sentito amato, ho cercato di…”A pochi giorni dall'inizio del Mondiale, il terzino brasiliano ha confermato la sua presenza nel team verdeoro guidato da Carlo Ancelotti.

Brasile, Ancelotti convoca Neymar per il MondialeNel Brasile, si è verificato un evento inatteso che ha suscitato molte discussioni.

Temi più discussi: Danilo e il Brasile al Mondiale: Ancelotti come CR7! Juve? Mi sono sentito amato, ho cercato di...; Danilo, il Brasile e il suo terzo Mondiale: Proviamo a vincerlo. Ancelotti è come CR7; Danilo potrebbe giocare i Mondiali da titolare a 34 anni col Brasile: la rivincita dell'ex Juventus scaricato da Thiago Motta; Danilo pronto per i Mondiali: Ancelotti come Cristiano Ronaldo. Da Buffon, Bonucci e Chiellini ho imparato...

È umile, e questa è una delle qualità più importanti dei campioni. Ha vinto tantissimo, ma lavora come se non avesse mai vinto nulla. L'articolo completo è sul nostro sito e la nostra app #Danilo #Ancelotti #Brasile #CorrieredelloSport x.com

UFFICIALE: WESLEY È FUORI IN BRASILE PER IL MONDIALE reddit

Danilo, il Brasile e il suo terzo Mondiale: Proviamo a vincerlo. Ancelotti è come CR7Noi abbiamo Carlo. L'ex difensore della Juventus, in un'intervista a The Athletic, si è soffermato sulla figura del nuovo ct della Selecao e ha ricordato i suoi anni alla Juventus ... gazzetta.it

Pagina 0 | Danilo e il Brasile al Mondiale: Ancelotti come CR7! Juve? Mi sono sentito amato, ho cercato di...Il terzino del Flamengo tra passato e l'imminente Coppa del Mondo con la Seleçao. Poi la rivelazione su Guardiola ... tuttosport.com