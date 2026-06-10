Branchini in sede Inter | il futuro di Bisseck torna al centro delle attenzioni

Un rappresentante dei nerazzurri ha incontrato oggi un agente in sede per discutere del futuro di un difensore tedesco. La riunione si è concentrata sulla possibilità di un trasferimento, tra eventuali acquisti e cessioni nel reparto difensivo. La società sta valutando le opzioni relative al giocatore, con attenzione alle strategie di mercato e alle eventuali offerte ricevute. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata al momento.

di Alberto Petrosilli Tra mercato in entrata e possibili uscite, i nerazzurri riflettono sul destino del difensore tedesco: incontro in sede con Branchini. Giornata particolarmente intensa negli uffici dell’ Inter, dove il continuo via vai di procuratori conferma come il mercato nerazzurro sia ormai entrato nella sua fase più calda. Dopo gli incontri con Tullio Tinti e con l’entourage di Ivan Provedel, nelle scorse ore è stato segnalato anche l’arrivo di Giovanni Branchini, agente che cura gli interessi di Yann Bisseck. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter La presenza del procuratore nella sede di Viale della Liberazione ha inevitabilmente attirato l’attenzione, soprattutto perché il nome del centrale tedesco continua a essere accostato a diversi club stranieri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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