Inter svolta per Bisseck | il difensore cambia agente e si affida all’agenzia Branchini
Yan Bisseck ha deciso di cambiare rappresentante e ora si affida all’agenzia Branchini, gestita dai fratelli. Nei prossimi mesi, il difensore discuterà con l’Inter riguardo al suo futuro professionale. La scelta di cambiare agente avviene in un momento di valutazione delle prossime tappe della sua carriera, senza che siano stati ancora definiti dettagli o accordi ufficiali. La situazione resta in fase di confronto tra il giocatore e la società.
di Alberto Petrosilli Yan Bisseck si affida ai fratelli Branchini: nei prossimi mesi confronto con l’Inter sul futuro. Cosa può succedere. Novità importante sul futuro di Yann Bisseck. Come riportato da Fabrizio Romano, il difensore dell’Inter ha deciso di cambiare rappresentanza affidandosi ufficialmente a Giovanni e Giacomo Branchini. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Una scelta che potrebbe avere un peso significativo anche in ottica mercato e nella pianificazione del futuro del centrale nerazzurro. Bisseck, protagonista di una crescita costante nell’ultima stagione, è infatti considerato uno dei profili più interessanti della rosa interista grazie alle sue qualità fisiche, alla duttilità tattica e ai margini di miglioramento ancora molto ampi. 🔗 Leggi su Internews24.com
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