Inter svolta per Bisseck | il difensore cambia agente e si affida all’agenzia Branchini

Yan Bisseck ha deciso di cambiare rappresentante e ora si affida all’agenzia Branchini, gestita dai fratelli. Nei prossimi mesi, il difensore discuterà con l’Inter riguardo al suo futuro professionale. La scelta di cambiare agente avviene in un momento di valutazione delle prossime tappe della sua carriera, senza che siano stati ancora definiti dettagli o accordi ufficiali. La situazione resta in fase di confronto tra il giocatore e la società.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui