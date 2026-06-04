L'agente del difensore dell'Inter ha confermato che non ci sono trattative in corso con il Bayern Monaco. Ha inoltre affermato che il giocatore è soddisfatto della sua situazione attuale e rimane a disposizione della squadra nerazzurra. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali di club o altri agenti riguardo a eventuali trasferimenti o trattative. Le voci di mercato sul possibile passaggio al Bayern sono state smentite con fermezza.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, il procuratore del difensore nerazzurro smentisce seccamente le voci di mercato: «È contento a Milano». Intercettato da Sportitalia, il procuratore Giovanni Branchini, storico agente di mercato del panorama calcistico italiano e internazionale che cura oggi gli interessi del difensore dell’ Inter Yann Bisseck, ha risposto all’emittente televisiva in merito alle voci che recentemente sono circulate sul suo assistito, fresco di doblete con i nerazzurri sotto la guida di Cristian Chivu. Il manager ha voluto fare totale chiarezza sul futuro del centrale tedesco. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter « Io continuo a leggere interesse del Bayern, che non è vero. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, Bisseck va via? Parla l’agente Branchini: «Nessuna trattativa con il Bayern Monaco»

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