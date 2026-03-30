Cnpr forum in Europa meno burocrazia e più investimenti

Al forum Cnpr si è discusso di come in Europa ci sia una carenza di investimenti sia pubblici che privati. È stato evidenziato che la burocrazia rappresenta un ostacolo che limita le risorse disponibili per lo sviluppo economico. La discussione si è concentrata sulle differenze tra i vari paesi europei e sulla necessità di ridurre gli ostacoli amministrativi per favorire gli investimenti.

“L’Europa non sta investendo abbastanza sia per sostenere gli investimenti pubblici che per quelli privati. Il governo ha fatto alcuni interventi per attrarre investimenti nel nostro Paese. Certezza delle regole e stabilità sono i primi due fattori importanti che valgono sia per i risparmiatori che per i grandi capitali e gli investitori istituzionali. L’Italia ha registrato questo incremento grazie anche a strumenti come lo sportello unico incentivi. Ma serve avere una strategia in termini energetici perché non si può sempre correre ai ripari quando c’è un’emergenza. Spesso si chiedono investimenti immediati e a breve termine che non danno la stabilità dei piani a medio e lungo termine che devono essere coordinati con l’UE. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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