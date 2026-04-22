Sono stati diffusi i risultati dell’Osservatorio trimestrale sui rapporti tra banche e imprese. Secondo i dati, le imprese stanno ricevendo più liquidità, mentre si registrano una diminuzione degli investimenti. L’indagine analizza le condizioni di accesso ai finanziamenti e l’andamento delle operazioni creditizie nel periodo recente. I risultati sono stati pubblicati in un momento di attenzione crescente verso i rapporti tra settore bancario e imprenditoria.

Sono stati presentati i risultati dell’ Osservatorio trimestrale sui rapporti Banca-Impresa, realizzato da Confindustria Reggio Emilia, in occasione del consueto incontro organizzato in via Toschi con gli Istituti di credito locali e Coface, player di riferimento nella gestione del rischio credito commerciale. Il 2026 si apre sotto il segno di un paradosso: le aziende continuano a produrre, ma dovranno porre più attenzione agli incassi. Non è dunque la domanda a preoccupare, bensì la tenuta della liquidità. Per il distretto reggiano i riflettori sono puntati sulla filiera delle costruzioni, sul comparto agricolo e sulle industrie metalmeccaniche energivore o dipendenti da materie prime provenienti dal Medio Oriente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapporti banca-impresa, Confindustria: "Più liquidità e meno investimenti"

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