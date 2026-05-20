Zahara Jolie si è laureata in psicologia presso il Spelman College, un’università rinomata. La cerimonia si è svolta di recente, con la presenza di sua madre, Angelina Jolie. La giovane ha deciso di non usare il cognome del padre, Brad Pitt, durante la cerimonia. La famiglia ha assistito alla laurea, che rappresenta un traguardo importante per Zahara. La madre ha mostrato grande soddisfazione nel partecipare all’evento.

Angelina Jolie è una mamma super orgogliosa: sua figlia Zahara si è infatti laureata in psicologia presso il facoltoso Spelman College. Un traguardo importante per la ragazza, che, seguendo l’esempio dei suoi fratelli, ha deciso di cancellare definitivamente il cognome di suo padre Brad Pitt. La laurea di Zahara Jolie. Nonostante gli impegni professionali, Angelina Jolie si è sempre dimostrata una mamma presente e affettuosa con i suoi sei figli. Nei momenti più importanti delle loro vite, l’attrice americana è sempre stata al loro fianco, non facendo mai mancare il suo supporto. E non è stata da meno nel giorno più bello per Zahara, la sua secondogenita: la 21enne si è infatti da poco laureata in psicologia allo Spelman College di Atlanta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zahara Jolie si laurea davanti a mamma Angelina e cancella il cognome del padre Brad Pitt

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Zahara Jolie Pitt si laurea e «cancella» (di nuovo) il cognome del padreLa turbolenta separazione da Jolie avrebbe creato una frattura tra Pitt e i sei figli che condivide con l'ex moglie: oltre a Zahara ci sono Maddox,...

Zahara Jolie Pitt si è laureata: alla consegna del diploma cancella il cognome del padreZahara Jolie Pitt si è appena laureata e alla cerimonia di ritiro di diploma ha voluto al suo fianco sia i fratelli che la mamma.

#AngelinaJolie ha festeggiato la laurea della figlia Zahara ad Atlanta, ma l’assenza di Brad Pitt e la scelta sul cognome hanno riacceso le tensioni familiari. La 21enne si è presentata sul palco usando solo il cognome materno. x.com

Zahara si laurea alla Spelman! Ha lasciato Pitt ed è andata con Zahara Marley Jolie per la cerimonia. reddit

Zahara Jolie si laurea senza Brad Pitt: la nuova mossa che cancella il papà e la gioia negli occhi di mamma AngelinaAngelina Jolie si prende la scena ad Atlanta e si conferma baricentro emotivo dei suoi figli. L'occasione è di quelle da incorniciare: la laurea in psicologia della 21enne ... leggo.it

Zahara Jolie si laurea e cancella il cognome del padre Brad PittDurante la cerimonia allo Spelman College di Atlanta, la figlia di Angelina Jolie e dell'attore ha ritirato così il diploma. Una scelta che, dopo la turbolenta separazione dei genitori, aveva ribadito ... tg24.sky.it