Zahara Jolie si è laureata allo Spelman College di Atlanta senza la presenza del padre e ha deciso di non usare più il suo cognome. Nel frattempo, il padre si trovava a Los Angeles insieme a un’altra persona. La cerimonia di laurea rappresenta un nuovo passo nella vicenda familiare che continua a essere al centro dell’attenzione. La giovane ha portato avanti il percorso di studi, mentre i genitori sono stati visti in diverse occasioni in città diverse.

La laurea di Zahara Jolie allo Spelman College di Atlanta è l’ennesimo capitolo di una storia familiare che non smette di far parlare. Perché quando i figli di Angelina Jolie e Brad Pitt appaiono in pubblico, sul palco di una cerimonia, sul red carpet di un festival, nel cast di un film, la domanda che si porta dietro è sempre la stessa: e papà Brad Pitt, dov’è? Questa volta la risposta è particolarmente eloquente. Mentre Zahara Jolie riceveva il diploma e sceglieva, ancora una volta, di portare solo il cognome materno, l’attore era a Los Angeles con la fidanzata Ines de Ramon. Non è un caso isolato: sono ormai quattro su sei i figli di Angelina Jolie che hanno abbandonato il cognome paterno. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Zahara Jolie si laurea senza Brad Pitt e cancella ancora il suo cognome. Papà intanto era a Los Angeles con Ines de Ramon...

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Zahara Jolie Pitt Speaks Out On Brad Pitt Ignoring Her Graduation Ceremony

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