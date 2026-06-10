Botte in campo arbitro aggredito nella semifinale playoff tra Veregrense e Kairos 3 Monti Il giudice | 28 giornate di squalifica

Durante la semifinale playoff tra Veregrense e Kairos 3 Monti, si sono verificati disordini in campo che hanno portato all’aggressione di un arbitro. Il giudice sportivo ha disposto una squalifica di 28 giornate per i coinvolti. La partita si è conclusa con comportamenti violenti tra i giocatori, causando l’intervento delle forze dell’ordine e conseguenti sanzioni disciplinari. La decisione si basa sui fatti accertati durante l’incontro.

FERMO Mano pesantissima del giudice sportivo dopo i disordini scoppiati in campo tra Veregrense e Kairos 3 Monti (squadra espressione dei territori di Massa Fermana, Montappone e Monte Vidon Corrado) valevole per la semifinale playoff del girone F di Terza Categoria, quello che fa capo al territorio fermano. Gara che si è disputata sabaro scorso sul campo Berdini di Montegranaro davanti a circa 300 spettatori. Il giudice sportivo ha dato la vittoria a tavolino per 3-0 alla Veregrense che già conduceva con il doppio vantaggio grazie alle reti di Trobbiani e Moretti. Le decisioni Ci sono state poi sanzioni pesantissime per quattro giocatori del Kairos 3 Monti per un totale di 28 giornate e un dirigente della stessa squadra è stato inibito sino a 9 settembre. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Botte in campo, arbitro aggredito nella semifinale playoff. Il giudice: 28 giornate di squalifica

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