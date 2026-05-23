Il Giudice sportivo ha inflitto otto giornate di squalifica a un giocatore dell’Inter per aver contestato e urtato l’arbitro con il petto, all’altezza della spalla, pronunciando anche espressioni ingiuriose.

Mano pesante, anzi pesantissima del Giudice sportivo nei confronti di un giocatore dell’Inter. Inflitte la bellezza di otto giornate di squalifica. Otto turni di stop al portiere della Primavera Alain Taho, espulso per proteste nel secondo tempo della gara col Cesena valevole per i playoff Scudetto. Secondo l’Inter, Taho ha subito una evidente carica che non gli ha permesso di respingere un pallone alto. Dalla presunta carica nasce il gol del definitivo 2-1 del Cesena. Il gol “olimpico” del Cesena di Poletti contro l’Inter Primavera. Wrestling in area di rigore contro il portiere Taho e nessun fischio. Clamoroso!#CesenaInter #Primavera #Sportitalia #Primavera1 #Carbone pic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Giudice sportivo, che stangata per l’Inter: 8 giornate di squalifica

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