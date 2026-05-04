Il Giudice sportivo ha reso note le sue decisioni relative alla 37ª giornata di campionato, che si è appena conclusa. Nel documento ufficiale sono state stabilite tredici giornate di squalifica, riguardanti comportamenti ritenuti sanzionabili durante le gare di questa giornata. Le sanzioni sono state applicate a giocatori e membri dello staff coinvolti in episodi giudicati rilevanti dal tribunale sportivo.

È appena arrivato il dispositivo riguardante l’ultima giornata di campionato Tredici giornate di squalifica nel dispositivo ufficiale del Giudice sportivo in merito alla giornata di campionato che si è appena conclusa, per la precisione la 37esima nonché penultima. – Grafica di Calciomercato.it Parliamo di Serie B, con il dott.Gerardo Mastrandrea che ha sospeso per un turno 13 calciatori. Trattasi di Braunoder e Verreth del Bari, di Ambrosino e Santoro del Modena, di Bandinelli dello Spezia, Fontanarosa dell’ Avellino, Bernt Guiu Vilanova della Virtus Entella, Adorante del Venezia, Bonetti della Reggiana, Calabrese della Carrarese, Conti della Sampdoria, Gyasi del Palermo e infine di Villa del Padova.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Decisioni UFFICIALI del Giudice sportivo: 13 giornate di squalifica

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