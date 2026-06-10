Borse europee in calo | l’incertezza geopolitica spinge i listini

Le borse europee hanno chiuso in calo a causa dell’incertezza geopolitica che ha influenzato i mercati finanziari. Il settore tecnologico ha registrato le perdite più consistenti rispetto agli altri comparti. Tra le banche italiane, alcune hanno mostrato maggiore resistenza al calo generale di Piazza Affari, mentre altre hanno subito diminuzioni di valore. I mercati continuano a essere influenzati dalle tensioni internazionali e dalla volatilità degli investimenti.

Perché il comparto tecnologico sta perdendo più del resto dei listini?. Quali banche italiane stanno resistendo al calo generalizzato di Piazza Affari?. Come influenzeranno le dichiarazioni di Trump sui prezzi dell'energia?. Cosa accadrà ai titoli industriali se l'inflazione americana salirà ancora?.? In Breve Settore tecnologico e lusso calano del 1,2%, mentre l'automotive perde lo 0,8%. Petrolio in rialzo con WTI a 89,52 dollari e Brent a 92,53 dollari. Spread Btp-Bund a 77 punti con rendimento decennale italiano al 3,85%. Banco Bpm sale del 2,6% mentre Intesa Sanpaolo perde l'1,8%.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Borse in calo: le tensioni USA-Iran spaventano i mercati

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Borse europee, partenza attorno alla parità: in calo il tech, a Piazza Affari vendite su Stm (-2,5%) sulla parità +0,2% -0,2% -0,2% A Milano Avio +1,4%, Terna +1,3%, Buzzi +1,1%, Mps +0,9%. Prysmian -1,5%, Diasorin -1,3%, Ferrarin -0,7%. Tech x.com

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