Petrolio a 108 dollari | borse europee in calo per l’incertezza Iran
Le borse europee hanno registrato una diminuzione dei valori, complici le tensioni sui mercati energetici e l’incertezza legata alla situazione in Iran. Il prezzo del petrolio si aggira intorno ai 108 dollari al barile, mentre il gas naturale ha subito variazioni che potrebbero influenzare le strategie di investimento. Nel frattempo, alcuni soci di una grande banca tedesca hanno deciso di non procedere con un’operazione proposta da un’altra importante istituzione finanziaria, senza ulteriori dettagli su motivazioni o coinvolgimenti.
? Punti chiave Come influenzerà il rincaro del gas naturale le strategie di portafoglio?. Perché i soci di Commerzbank frenano l'operazione proposta da Unicredit?. Quali settori proteggeranno gli investitori dal crollo dei titoli industriali?. Cosa spinge lo spread Btp-Bund verso nuovi livelli di tensione?.? In Breve Brent a 108 dollari e gas naturale a 50 euro al megawattora.. Stellantis cala del 4% e Diasorin perde il 3,48% in borsa.. Unicredit scende del 2,2% dopo l'assemblea relativa a Commerzbank.. Spread Btp-Bund a 75 punti con decennale italiano al 3,86%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
El precio del petróleo baja a 107 dólares, con Bolsas europeas apuntando a ganancias moderadas
Sullo stesso argomento
Borse di oggi martedì 7 aprile | Il petrolio ancora caro (110 dollari), Borse europee in rialzo: stanotte scade l’ultimatum di Trump all’IranFinora «nessuno Stato membro» della Ue ha richiesto alla Commissione Europea l’applicazione della clausola nazionale di salvaguardia del Patto di...
Mercati nel panico per la guerra in Iran: petrolio sopra i 100 dollari, borse europee in rossoMilano, 9 febbraio 2026 – Nuova giornata difficile per i mercati internazionali, con le Borse europee in netto calo mentre la guerra in Iran entra...
il petrolio sale molto anche nelle scadenze (cioè consegna fisica) tra sei mesi ! x.com/GzibordiCobraf x.com
Borsa: l'Europa conferma rosso con Wall Street, il brent a 108 dollariLe Borse europee confermano il rosso, con l'avvio in negativo di Wall Street. Sui mercati prevale l'incertezza con l'irrigidimento dell'Iran sulle armi nucleari che può complicare i negoziati con gli ... ansa.it
Secondo Trump, USA e Iran sarebbero vicini a un accordo di pace. Una notizia che ha scosso positivamente la Borsa e ha portato i prezzi del petrolio sotto i 100 dollari al barile Ma le news non finiscono qui: guarda il video per scoprirle Il primo trimest facebook
Petrolio riprende a correre e supera i 110 dollari. Secondo gli analisti il prezzo continuerà a crescereLa scorsa settimana le distensioni dei rapporti tra Usa e Iran aveva allentato la corsa dei prezzi del petrolio. Un rally ricominciato però negli ultimi tre giorni a causa di nuove pressioni da parte ... milanofinanza.it