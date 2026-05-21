Petrolio a 108 dollari | borse europee in calo per l’incertezza Iran

Le borse europee hanno registrato una diminuzione dei valori, complici le tensioni sui mercati energetici e l’incertezza legata alla situazione in Iran. Il prezzo del petrolio si aggira intorno ai 108 dollari al barile, mentre il gas naturale ha subito variazioni che potrebbero influenzare le strategie di investimento. Nel frattempo, alcuni soci di una grande banca tedesca hanno deciso di non procedere con un’operazione proposta da un’altra importante istituzione finanziaria, senza ulteriori dettagli su motivazioni o coinvolgimenti.

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