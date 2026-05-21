Petrolio a 108 dollari | borse europee in calo per l’incertezza Iran

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le borse europee hanno registrato una diminuzione dei valori, complici le tensioni sui mercati energetici e l’incertezza legata alla situazione in Iran. Il prezzo del petrolio si aggira intorno ai 108 dollari al barile, mentre il gas naturale ha subito variazioni che potrebbero influenzare le strategie di investimento. Nel frattempo, alcuni soci di una grande banca tedesca hanno deciso di non procedere con un’operazione proposta da un’altra importante istituzione finanziaria, senza ulteriori dettagli su motivazioni o coinvolgimenti.

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? Punti chiave Come influenzerà il rincaro del gas naturale le strategie di portafoglio?. Perché i soci di Commerzbank frenano l'operazione proposta da Unicredit?. Quali settori proteggeranno gli investitori dal crollo dei titoli industriali?. Cosa spinge lo spread Btp-Bund verso nuovi livelli di tensione?.? In Breve Brent a 108 dollari e gas naturale a 50 euro al megawattora.. Stellantis cala del 4% e Diasorin perde il 3,48% in borsa.. Unicredit scende del 2,2% dopo l'assemblea relativa a Commerzbank.. Spread Btp-Bund a 75 punti con decennale italiano al 3,86%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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