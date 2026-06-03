Le azioni delle banche a Milano sono scese oggi, con Unicredit e Intesa tra le peggiori. Nel frattempo, i titoli del settore energetico sono saliti, contribuendo a sostenere l’indice di Piazza Affari. I bancari hanno perso terreno in risposta a dati economici e alle tensioni sui mercati finanziari, mentre le aziende dell’energia hanno beneficiato dell’aumento dei prezzi delle materie prime. La sessione si è chiusa con il listino principale in calo, ma con alcune società del settore energetico in crescita.

Perché i titoli bancari come Unicredit e Intesa stanno perdendo valore?. Come può il settore energetico compensare il calo delle banche?. Quali fattori spingono il rendimento del decennale italiano al 3,72%?. Cosa ha permesso a Webuild di guadagnare l'1,7% oggi?.? In Breve Spread Btp-Bund a 72 punti con rendimento decennale al 3,72%. Mediobanca cala 1,2%, Mps 1% e Unicredit scende dello 0,9%. Ferrari e Stellantis perdono rispettivamente 1,3% e 1,1%. Webuild sale dell'1,7% per contratto da 1 miliardo di dollari.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta al 1,2% sostiene la tenuta del settore energetico nonostante il calo bancario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ameve.eu - Borsa Milano: banche in calo, ma l’energia spinge i listini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Borsa: Wall Street positiva ma i listini in Europa restano in caloLe borse europee hanno continuato a perdere terreno anche dopo un'apertura positiva di Wall Street.

Milano vola con industria ed energia: banche e lusso in caloLa Borsa di Milano apre la giornata con un aumento dello 0,2%, confermando una lieve crescita che si inserisce nel quadro dei mercati europei.

Temi più discussi: Borsa Italiana in tempo reale: quotazioni Piazza Affari; Borsa Milano, tonica sui massimi in attesa dettagli accordo Usa-Iran, bene banche, giù oil; La Borsa di Milano sale con le banche e ritorna sui 50mila punti; Borse, maggio di rialzi tra febbre AI e crollo petrolio. Milano +3,7% e Wall Street record.

Borsa: Milano avanza con Avio, Stm e le banche, scivola Amplifon. Bene Leonardo, male gli energetici. Scatto di Fila e Brembo, sprofonda Tisg #ANSA x.com

Borsa: Milano in calo con le banche, sale l'energia(ANSA) - MILANO, 03 GIU - La Borsa di Milano (-0,50%) prosegue in calo, appesantita dalle banche. A Piazza Affari scivola Avio (-2,5%), male anche Leonardo (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta ... msn.com

Borsa: Milano (+1,4%) migliore in Europa dopo l'avvio di Wall StreetI mercati azionari del Vecchio continente restano sopra la parità dopo l'avvio debole di Wall Street, con Milano che si dimostra nettamente la migliore Borsa della giornata in aumento dell'1,4% grazie ... ansa.it