Una proposta di legge prevede multe fino a 60.000 euro per chi danneggia portici e edifici storici con graffiti. L’obiettivo è rafforzare la tutela di beni culturali e architettonici, con sanzioni più severe per i responsabili di danni. La proposta mira a prevenire atti di vandalismo e preservare il patrimonio storico. La misura è stata annunciata da un rappresentante politico locale e sarà sottoposta a discussione nelle assemblee legislative.

Bologna, 10 giugno 2026 – “Potenziamo la tutela di portici e beni culturali ” dai graffiti. Sono queste le parole della sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, pronunciate a margine dell’incontro tenutosi oggi in Prefettura a Bologna, volto a definire strategie e azioni concrete per potenziare la salvaguardia del patrimonio culturale e l’applicazione della legge contro “gli eco vandali”. Un passo in avanti per tenere alta l’attenzione sul contrasto al fenomeno dei graffiti e continuare così a puntare i riflettori sul decoro urbano, affinché la legge venga non solo maggiormente recepita, ma anche concretamente applicata sotto le Due Torri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Borgonzoni: “Multe fino a 60mila euro a chi danneggia portici e palazzi storici”

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