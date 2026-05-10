Recentemente sono state introdotte nuove sanzioni per il maltrattamento di animali, con multe che possono arrivare fino a 60 mila euro e pene più severe. Sono stati anche modificati i criteri per l’affidamento degli animali durante i procedimenti giudiziari. Ora, chi può richiedere l’affido immediato agli enti specializzati e le modalità di applicazione di queste misure sono state definite più chiaramente.

? Domande chiave Come cambierà l'affidamento degli animali durante i processi giudiziari?. Chi potrà richiedere l'affido immediato agli enti specializzati?. Perché la nuova legge punta a colpire anche la caccia?. Quali autorità dovranno collaborare per applicare le nuove sanzioni?.? In Breve Multe fino a 60mila euro per uccisione e 30mila per maltrattamento.. Affido immediato agli enti specializzati durante i processi giudiziari.. Dacia Maraini e Susanna Tamaro sostengono la tutela della fauna.. Referendum proposto per contrastare l'attività venatoria e proteggere gli equidi.. A Milano, la deputata Michela Vittoria Brambilla ha presentato a Palazzo Reale la nuova disciplina sui reati contro gli animali, definendo la riforma come una svolta per la tutela degli esseri viventi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltrattamento animali: multe fino a 60mila euro e nuove pene severe

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Cani maltrattati e medicinali scaduti | Operazione NAS

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