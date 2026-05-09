Uccisione e maltrattamento di animali la svolta | multe fino a 60mila euro | E contro la caccia guerra senza quartiere

Da milanotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano è stata presentata la nuova legge contro i reati sugli animali, nota come legge Brambilla, che prevede un inasprimento delle sanzioni. Le pene per chi uccide o maltratta animali sono state aumentate e possono arrivare fino a 60 mila euro di multa. La normativa si inserisce nel contesto di una lotta più decisa contro la caccia e i maltrattamenti sugli animali.

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È stata presentata a Milano la nuova disciplina dei reati contro gli animali, nota come legge Brambilla, che introduce un inasprimento delle sanzioni per chi uccide o maltratta gli esseri viventi. Durante un evento a Palazzo Reale, preceduto da un corteo partito da piazza San Babila e arrivato in.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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