Uccisione e maltrattamento di animali la svolta | multe fino a 60mila euro | E contro la caccia guerra senza quartiere
A Milano è stata presentata la nuova legge contro i reati sugli animali, nota come legge Brambilla, che prevede un inasprimento delle sanzioni. Le pene per chi uccide o maltratta animali sono state aumentate e possono arrivare fino a 60 mila euro di multa. La normativa si inserisce nel contesto di una lotta più decisa contro la caccia e i maltrattamenti sugli animali.
È stata presentata a Milano la nuova disciplina dei reati contro gli animali, nota come legge Brambilla, che introduce un inasprimento delle sanzioni per chi uccide o maltratta gli esseri viventi. Durante un evento a Palazzo Reale, preceduto da un corteo partito da piazza San Babila e arrivato in.🔗 Leggi su Milanotoday.it
#elephant #killing #crocodile #wildlife #safari #animals #africa #viralvideo
Notizie correlate
Maltrattamento e uccisione di animali, azienda ravennate a processo: "Oltre mille volatili abbattuti con crudeltà"Va avanti il processo per maltrattamento e uccisione di animali legato all'allevamento di un'azienda agricola del Ravennate.
Leggi anche: Capri, stretta contro la pubblicità molesta ai turisti: multe fino a 500 euro