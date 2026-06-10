Borghi | il piano per trasformare le case vuote in nuove comunità

Notizia in breve

Un piano mira a riqualificare case vuote trasformandole in comunità, creando nuovi spazi lavorativi. Sono in discussione strategie finanziarie che evitino forme di assistenzialismo una volta terminato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le iniziative prevedono interventi di recupero edilizio e incentivi per favorire la riqualificazione degli immobili abbandonati. Il progetto coinvolge enti locali e privati per sviluppare modelli sostenibili di utilizzo degli spazi residenziali dismessi.