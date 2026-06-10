Borghi | il piano per trasformare le case vuote in nuove comunità

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un piano mira a riqualificare case vuote trasformandole in comunità, creando nuovi spazi lavorativi. Sono in discussione strategie finanziarie che evitino forme di assistenzialismo una volta terminato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le iniziative prevedono interventi di recupero edilizio e incentivi per favorire la riqualificazione degli immobili abbandonati. Il progetto coinvolge enti locali e privati per sviluppare modelli sostenibili di utilizzo degli spazi residenziali dismessi.

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? Domande chiave? In Breve Re-Coding Villages: il piano per trasformare i vuoti dei borghi in nuove comunità tra Castel del Giudice e Gagliano Aterno. Il programma Re-Coding Villages porterà il dibattito sulla rigenerazione delle aree interne nei comuni di Castel del Giudice venerdì 12 giugno e Gagliano Aterno sabato 13 giugno 2026. L’iniziativa si configura come un evento satellite del New European Bauhaus Festival, con l’obiettivo di trasformare i paesi montani in centri di sviluppo sostenibile attraverso il tema della partecipazione democratica e dell’abitare accessibile. Le due giornate di lavori esploreranno come convertire le case vuote in opportunità per nuove comunità, integrando visione accademica e realtà territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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