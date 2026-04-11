Nel territorio milanese, l’Asst Rhodense ha aperto quattro nuove Case di Comunità a Corsico, Bollate, Garbagnate Milanese e Paderno Dugnano nel mese di marzo. Questi interventi rappresentano una fase importante nel rafforzamento dei servizi sanitari locali. L'attivazione di queste strutture mira a migliorare l'assistenza territoriale e a offrire servizi più accessibili ai cittadini.

L'Asst Rhodense ha dato il via a una fase cruciale per la sanità territoriale del milanese, inaugurando nel mese di marzo quattro nuove Case di Comunità a Corsico, Bollate, Garbagnate Milanese e Paderno Dugnano. Il percorso di potenziamento dell'assistenza si è ulteriormente esteso lo scorso 9 aprile con l'apertura della struttura situata a Settimo Milanese, in via della Libertà 33, in prossimità del consultorio locale. Questa espansione della rete sanitaria mira a garantire una gestione più cap . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità nel milanese: nuove Case di Comunità, il piano accelera

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La Casa di Comunità apre le porte: Più vicini ai bisogni dei cittadiniQuattro Case di Comunità aperte nel mese di marzo a Corsico, Bollate, Garbagnate Milanese e Paderno Dugnano. Dal 9 aprile aperta anche quella di Settimo Milanese, in via della Libertà 33, accanto al c ... ilgiorno.it

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