Sanità in provincia | il piano PNRR per 7 nuove case della comunità

In provincia, un nuovo piano PNRR prevede l'apertura di sette case della comunità, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza ai pazienti. Circa 4.500 persone affette da diabete nella zona saranno coinvolte nei cambiamenti, anche se ancora non sono stati definiti i dettagli su come varieranno i servizi. Inoltre, sono in programma nuovi ambulatori infermieristici dedicati alle cronicità, ma non sono state comunicate le localizzazioni ufficiali di queste strutture.

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? Domande chiave Come cambierà l'assistenza per i 4.500 pazienti diabetici della provincia?. Dove verranno collocati i nuovi ambulatori infermieristici per le cronicità?. Chi gestirà concretamente i pazienti dimessi dagli ospedali di Ghilarza e Bosa?. Come funzionerà la copertura medica h24 nelle nuove strutture hub?.? In Breve Due hub a Oristano e Ghilarza con cinque spoke a Bosa, Laconi, Santu Lussurgiu, Samugheo e Tramatza.. Copertura medica h24 negli hub e 12 ore al giorno nelle strutture spoke.. Gestione prioritaria per 1.500 pazienti diabetici con estensione prevista a ulteriori 4.500 soggetti.. Potenziamento ospedali di Ghilarza e Bosa con 30 posti letto ciascuno per pazienti dimessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in provincia: il piano PNRR per 7 nuove case della comunità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Collecchio, sanità e sociale insieme: inaugurata la Casa della Comunità Sullo stesso argomento Sanità nel Messinese: partono le nuove Case di Comunità PNRRLe nuove Case di Comunità di tipo spoke a Mistretta e Santo Stefano di Camastra sono entrate ufficialmente in funzione questa mattina, segnando un... Sanità nel milanese: nuove Case di Comunità, il piano acceleraL'Asst Rhodense ha dato il via a una fase cruciale per la sanità territoriale del milanese, inaugurando nel mese di marzo quattro nuove Case di... Appalti e sanità, via alla raccolta firme per le proposte di legge Cgil. Stamani assemblea al teatro Aurora di Scandicci con Tania Scacchetti di Spi Cgil nazionale. Domani banchini a Firenze e provincia per la raccolta fine cartacea. Info e firma online su cgilfiren x.com Sanità e appalti, la Cgil chiede una firma per il cambiamentoROMA - Venerdì 15 e sabato 16 maggio la Cgil dà il via alla campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare, promosse insieme ad un vasto numero di organizzazioni e associa ... laprovinciacr.it L’eterna crisi della sanità in Molise: dalla mancanza di personale ai tagli delle guardie mediche. E il sindaco di Isernia da più di 40 notti dorme in tenda davanti all ...Un sistema commissariato dal 2009, un disavanzo allarmante e continue riduzioni dei servizi. La sanità pubblica in Molise arranca tra le proteste. Da oltre 40 notti il sindaco di Isernia Pietro ... ilfattoquotidiano.it