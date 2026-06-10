A Catanzaro si svolge una dimostrazione pratica di cura del bonsai rivolta a giovani coinvolti nel sistema di giustizia minorile. L'evento si concentra sull'arte di coltivare piante in miniatura, con un esperto che mostrerà tecniche di potatura e cura dal vivo nel Parco della Biodiversità. La iniziativa mira a coinvolgere i partecipanti attraverso attività pratiche, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sugli obiettivi specifici.

Come può la cura di un bonsai cambiare il comportamento dei ragazzi?. Chi guiderà la dimostrazione tecnica dal vivo al Parco della Biodiversità?. Quali competenze tecniche impareranno i giovani durante questo modulo formativo?. Perché il Ministero della Giustizia sostiene questo progetto di reinserimento sociale?.? In Breve Evento sabato 13 giugno presso Parco della Biodiversità Mediterranea Michele Traversa a Catanzaro. Sessione tecnica ore 10 con il maestro bonsaista Salvatore Di Dio. Consegna attestati ore 15.30 ai ragazzi della Comunità di Giustizia Minorile. Progetto biennale sostenuto da Ministero della Giustizia e CNR con Arsac e CM Servizi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonsai a Catanzaro: l’arte delle piante per i giovani della Giustizia

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