All’insegna dell’arte della bellezza del paesaggio dei benefici che le piante apportano alla nostra salute

Il network Grandi Giardini Italiani si espande con cinque nuove location, che vengono presentate come vere e proprie gemme. L’attenzione si concentra sull’arte e sulla bellezza paesaggistica, sottolineando anche i benefici delle piante sulla salute. Queste aggiunte sono state illustrate in un articolo di una rivista femminile, che ne descrive le caratteristiche principali. La presentazione si concentra sugli aspetti estetici e sul valore delle piante nei giardini.

A ll’insegna dell’arte, della bellezza del paesaggio, dei benefici che le piante apportano alla nostra salute, il network Grandi Giardini Italiani si arricchisce di queste cinque gemme, che iO Donna qui vi racconta. Il Fai inaugura il Giardino di Villa Rezzola a Lerici: aperto al pubblico dal 24 maggio X Leggi anche › Dal Garda a Taormina: le 5 nuove perle dei Grandi giardini italiani 2026 Il giardino rinato dopo il terremoto. Borgo Seghetti Panichi, Castel di Lama (Ap). seghettipanichi.it A dieci anni dal sisma che ha comportato la chiusura e un decennio di restauri, Borgo Seghetti Panichi è finalmente rinato. Da aprile, la villa con sei camere e gli appartamenti vicini alla piscina, tornano a ospitare chi vuole concedersi un soggiorno.🔗 Leggi su Iodonna.it

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