Planta 2026 | il Servizio Fitosanitario della Campania in prima linea per la salute delle piante

Dal 1 al 3 maggio 2026, l’Orto Botanico di Napoli ospiterà la manifestazione “Planta, il giardino e non solo”, una mostra-mercato dedicata al verde, alla biodiversità e alla cultura botanica. La Regione Campania sarà presente con il proprio Servizio Fitosanitario, che si occuperà di tematiche legate alla salute delle piante e alla tutela del patrimonio vegetale. L’evento si svolgerà negli spazi dell’orto e coinvolgerà diversi operatori del settore.