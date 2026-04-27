Planta 2026 | il Servizio Fitosanitario della Campania in prima linea per la salute delle piante
Dal 1 al 3 maggio 2026, l’Orto Botanico di Napoli ospiterà la manifestazione “Planta, il giardino e non solo”, una mostra-mercato dedicata al verde, alla biodiversità e alla cultura botanica. La Regione Campania sarà presente con il proprio Servizio Fitosanitario, che si occuperà di tematiche legate alla salute delle piante e alla tutela del patrimonio vegetale. L’evento si svolgerà negli spazi dell’orto e coinvolgerà diversi operatori del settore.
La Regione Campania partecipa a “Planta, il giardino e non solo”, la mostra-mercato dedicata al verde, alla biodiversità e alla cultura botanica, in programma da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026 negli spazi dell’Orto Botanico di Napoli. Nel corso della manifestazione, il Servizio Fitosanitario.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Panoramica sull’argomento
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