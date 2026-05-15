Napoli blitz contro rapinatori di Rolex | 12 arresti

A Napoli, le forze dell'ordine hanno portato a termine un'operazione contro un gruppo di rapinatori specializzati nel furto di orologi di lusso. Durante l’intervento sono stati arrestati dodici uomini, risultato di una collaborazione con le autorità di un altro paese. L’intera operazione si è concentrata sulla smantellamento di un'organizzazione dedita a rapine di alto valore, con l’obiettivo di contrastare le attività criminali legate al mercato degli orologi di marca.

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Napoli, operazione internazionale contro rapinatori di orologi di lusso: eseguiti 12 arresti in collaborazione con la Polizia spagnola. Napoli, operazione internazionale contro le rapine di orologi di lusso. Un’importante operazione congiunta tra Polizia di Stato italiana e Policía Nacional spagnola ha portato a 12 arresti a Napoli in esecuzione di mandati di arresto europeo. L’attività investigativa ha colpito un gruppo di rapinatori specializzati nei furti di orologi di lusso, attivi soprattutto nelle principali località turistiche della Spagna. Le indagini sono state coordinate dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Napoli, con il supporto di Europol e la partecipazione della polizia giudiziaria spagnola. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, blitz contro rapinatori di Rolex: 12 arresti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ULTIM'ORA RAPINA IN BANCA A NAPOLI: I BANDITI IN FUGA NELLE FOGNE. LIBERATI 25 OSTAGGI Sullo stesso argomento Napoli-Spagna, sgominata banda di rapinatori di orologi di lusso: 12 arrestiCon gli arresti eseguiti nelle ultime ore salgono a circa 33 i provvedimenti cautelari complessivamente effettuati tra Italia e Spagna negli ultimi... Rapinatori di orologi di lusso in Spagna: 12 arresti a Napoli con mandati di arresto europeiLa Polizia di Stato a Napoli ha eseguito 12 arresti in una operazione contro rapinatori di orologi di pregio di origine napoletana, attivi nei luoghi... Rapine orologi di lusso in Spagna, 12 arresti a Napoli: vittime individuate in resort e beach clubAction day della polizia e della policia nacional spagnola: 12 arresti a Napoli in esecuzione di mandati di arresto europeo. Operazione congiunta contro rapinatori di orologi di pregio di origine napo ... napoli.repubblica.it Furto orologi di lusso, blitz tra Napoli e Spagna: 12 arrestiCon i provvedimenti eseguiti oggi salgono a 33 gli arresti complessivamente effettuati tra Italia e Spagna negli ultimi due anni. Un dato che, secondo gli ... cronachedellacampania.it #Napoli: Rapina alla Credit Agricole, blitz concluso: i banditi in fuga dalle fogne. All'interno c'erano 25 ostaggi, che sono stati tutti liberati dai rapinatori, qualche ora dopo. @Emergenza24 #CreditAgricole #news #rapina x.com