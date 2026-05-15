Napoli blitz contro rapinatori di Rolex | 12 arresti

Da puntomagazine.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, le forze dell'ordine hanno portato a termine un'operazione contro un gruppo di rapinatori specializzati nel furto di orologi di lusso. Durante l’intervento sono stati arrestati dodici uomini, risultato di una collaborazione con le autorità di un altro paese. L’intera operazione si è concentrata sulla smantellamento di un'organizzazione dedita a rapine di alto valore, con l’obiettivo di contrastare le attività criminali legate al mercato degli orologi di marca.

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Napoli, operazione internazionale contro rapinatori di orologi di lusso: eseguiti 12 arresti in collaborazione con la Polizia spagnola. Napoli, operazione internazionale contro le rapine di orologi di lusso. Un’importante operazione congiunta tra Polizia di Stato italiana e Policía Nacional spagnola ha portato a 12 arresti a Napoli in esecuzione di mandati di arresto europeo. L’attività investigativa ha colpito un gruppo di rapinatori specializzati nei furti di orologi di lusso, attivi soprattutto nelle principali località turistiche della Spagna. Le indagini sono state coordinate dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Napoli, con il supporto di Europol e la partecipazione della polizia giudiziaria spagnola. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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