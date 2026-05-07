Napoli blitz antidroga | 4 arresti tra Soccavo e Caserta

Nella zona di Soccavo e Rione Traiano, i Carabinieri hanno effettuato un'operazione che ha portato all’arresto di quattro persone. Durante il blitz sono state identificate nove cessioni di droga e sono stati sequestrati quantitativi di cocaina, hashish e marijuana. L’intervento si è concentrato su due quartieri di Napoli e una zona di Caserta. Le forze dell’ordine hanno anche perquisito diversi ambienti e sequestrato materiale sospetto.

Operazione dei Carabinieri a Soccavo e Rione Traiano: documentate 9 cessioni di droga e sequestri di cocaina, hashish e marijuana.. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si c omunica che a Napoli e nella provincia di Caserta, militari del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare personale degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di 4 soggetti, tutti già noti alle FF.PP., ritenuti a vario titolo responsabili di aver concorso tra loro, con condotte continuate, a detenere e vendere sostanza stupefacente del tipo marijuana, hashish e cocaina (condotte previste e punite dagli artt.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, blitz antidroga: 4 arresti tra Soccavo e Caserta Notizie correlate Maxi blitz tra Napoli e Caserta: smantellata rete dei falsi contratti per immigrati: 18 arrestiMaxi operazione della Polizia di Stato tra Napoli e Caserta contro un’organizzazione criminale accusata di favoreggiamento dell’immigrazione... Maxi blitz tra Caserta e Napoli: 23 arresti nel clan dei Casalesi, sequestri per 40 milioni di euroIl provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all’arresto di 19 persone in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Blitz antidroga a Napoli, 14 arresti contro clan Di Lauro e criminalità albanese; Blitz antidroga nel Nolano, 23 arresti: smantellata rete legata al clan Russo; Blitz delle Fiamme gialle, quasi 4 chili di droga in casa dell'ex tallonatore di rugby; Rugby sotto choc: Engjel Makelara e la fidanzata sorpresi con 4 chili di droga. Blitz antidroga nel Napoletano, 26 misure cautelari: smantellate due piazze di spaccio legate ai clanBlitz antidroga nel Napoletano, 26 misure cautelari: smantellate due piazze di spaccio legate ai clan di camorra.Tutti i dettagli della operazione ... 2anews.it Blitz antidroga nel Napoletano: 26 arresti e 22 piazze di spaccio smantellateDue gruppi criminali gestivano il traffico tra Sant’Antimo, Sant’Arpino, Casandrino e Grumo Nevano. Il giro d’affari sfiorava il milione di euro l’anno ... affaritaliani.it Napoli, amichevole in vista del Bologna: chi è l'avversaria https://tinyurl.com/3sfbcppc - facebook.com facebook Dagli archivi a un istituto universitario locale, fino ai nomi delle strade, #Napoli, città portuale dell'Italia meridionale, intrattiene da secoli stretti legami con la #Cina, divenendo testimone privilegiata dello sviluppo degli scambi culturali tra i due Paesi. Lui x.com