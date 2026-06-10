Un conducente di una bisarca ha effettuato un'inversione di marcia al casello e successivamente ha percorso uno svincolo contromano sull'Autostrada A1, a Casalecchio. La manovra è stata segnalata e si sono attivati i mezzi di sicurezza. La polizia ha revocato la patente del conducente a seguito dell'intervento. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. La circolazione sull'autostrada è proseguita regolarmente dopo la gestione dell'episodio.

L'inversione di marcia al casello, poi lo svincolo percorso contromano. Queste le folli manovre effettuate dal conducente di una bisarca carica di automobili al casello di Casalecchio, sull'Autostrada A1. Gli operatori del centro operativo polizia stradale hanno accertato l'infrazione in tempo reale grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti. Gli agenti hanno quindi fermato il conducente della bisarca e, come previsto dal Codice della Strada, hanno revocato la patente di guida al conducente e predisposto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Effettuare un' inversione in autostrada è una manovra pericolosa, nonché una grave violazione del Codice della Strada, che con la nuova riforma è contestabile anche "a distanza" usando le sole immagini delle telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bisarca fa inversione in autostrada: patente revocata dopo la folle manovra al casello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Camionista contromani davanti al casello a Casalecchio sull'A1

Notizie e thread social correlati

Camionista fa inversione al casello di Bologna e imbocca l’autostrada A1 contromano: la manovra pericolosa ripresa dalle telecamereUn autotrasportatore ungherese di 44 anni ha effettuato un’inversione al casello di Bologna Casalecchio e ha imboccato l’autostrada A1 contromano.

Contromano in autostrada con la bisarca, patente revocata a un camionistaUna camionista è stata denunciata dalla Polizia di Bologna per aver percorso l’autostrada contromano con una bisarca nella mattina di venerdì 5...

Casalecchio, camionista fa inversione prima del casello e imbocca contromano lo svincolo della A1Alla guida di una bisarca carica di auto un camionista ungherese l'alba del 5 giugno al casello della A1 di Casalecchio, anziché uscire regolarmente dalla barriera, ha effettuato un'inversione del sen ... msn.com

Contromano in autostrada con la bisarca, patente revocata a un camionistaIl conducente è stato bloccato dalla polizia dopo la pericolosa manovra nei pressi del casello A1 di Casalecchio. Rintracciato grazie al sistema di videosorveglianza, fermo amministrativo di tre mesi ... msn.com