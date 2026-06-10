contromano in autostrada con la bisarca patente revocata a un camionista

Notizia in breve

Una camionista è stata denunciata dalla Polizia di Bologna per aver percorso l’autostrada contromano con una bisarca nella mattina di venerdì 5 giugno. Durante l’intervento, gli agenti hanno revocato la patente del conducente. La manovra ha comportato rischi per la sicurezza, ma non si sono registrati incidenti o feriti. La donna ha ricevuto anche una sanzione amministrativa.