Contromano in autostrada con la bisarca patente revocata a un camionista
Una camionista è stata denunciata dalla Polizia di Bologna per aver percorso l’autostrada contromano con una bisarca nella mattina di venerdì 5 giugno. Durante l’intervento, gli agenti hanno revocato la patente del conducente. La manovra ha comportato rischi per la sicurezza, ma non si sono registrati incidenti o feriti. La donna ha ricevuto anche una sanzione amministrativa.
Bologna, 10 giugno 2026 – La Polizia di Stato di Bologna ha denunciato una camionista per una pericolosa manovra effettuata nella prima mattinata di venerdì 5 giugno. Alle Pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud è stato infatti segnalato un conducente che, alla guida di una bisarca carica di autovetture, giunto nei pressi del casello dell’Autostrada A1 di Bologna Casalecchio, anziché uscire regolarmente dalle piste del casello, ha effettuato un’inversione del senso di marcia, percorrendo pericolosamente in contromano lo svincolo di immissione. A repentaglio la sicurezza degli altri automobilisti La manovra,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Camionista ubriaco guida un tir in contromano per 10 chilometri sull’A26: denunciato e revocata la patenteUn camionista ubriaco ha percorso circa 10 chilometri in contromano sull’autostrada A26 prima di essere fermato dalla polizia.
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Temi più discussi: IL VIDEO/ Suora guida contromano in autostrada, fermata dalla Polizia; Tir contromano per 10 km sull'A26: camionista ubriaco fermato dalla polizia; Camionista ubriaco in contromano in autostrada: bloccato dalla polizia stradale sull'A26; Panico sull'A26, ubriaco guida il tir contromano per 10 chilometri.
Contromano in autostrada con la bisarca, patente revocata a un camionistaIl conducente è stato bloccato dalla polizia dopo la pericolosa manovra nei pressi del casello A1 di Casalecchio. Rintracciato grazie al sistema di videosorveglianza, fermo amministrativo di tre mesi ... msn.com
Qualcuno qua dentro mi fa venire in mente la barzelletta dell’automobilista che viaggiava contromano in autostrada. Alla radio avvertono: Attenzione, c’è un’auto contromano!. E lui: Una? Qui sono tutti contromano!. È il classico caso di chi non prende ne x.com
La Stampa. . Ubriaco contromano in autostrada. L’autista di autoarticolato è stato denunciato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 chilometri dell'autostrada A26 nel tratto tra Romagnano Sesia e Vercelli Est.. Il tir è stato bloccato all'alt facebook
Ubriaco guida un tir in contromano per 10 km sull’A26: fermato e denunciato dalla polizia stradaleHa percorso 10 chilometri in contromano sull'autostrada A26 Voltri/Sempione andando a sbattere di continuo contro il guard-rail. Per questo il conducente di un autoarticolato è stato fermato dalla pol ... fanpage.it