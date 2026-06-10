Contromano in autostrada con la bisarca patente revocata a un camionista

Da ilrestodelcarlino.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una camionista è stata denunciata dalla Polizia di Bologna per aver percorso l’autostrada contromano con una bisarca nella mattina di venerdì 5 giugno. Durante l’intervento, gli agenti hanno revocato la patente del conducente. La manovra ha comportato rischi per la sicurezza, ma non si sono registrati incidenti o feriti. La donna ha ricevuto anche una sanzione amministrativa.

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Bologna, 10 giugno 2026 – La Polizia di Stato di Bologna ha denunciato una camionista per una pericolosa manovra effettuata nella prima mattinata di venerdì 5 giugno. Alle Pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud è stato infatti segnalato un conducente che, alla guida di una bisarca carica di autovetture, giunto nei pressi del casello dell’Autostrada A1 di Bologna Casalecchio, anziché uscire regolarmente dalle piste del casello, ha effettuato un’inversione del senso di marcia, percorrendo pericolosamente in contromano lo svincolo di immissione. A repentaglio la sicurezza degli altri automobilisti La manovra,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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