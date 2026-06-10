Bimbo trapiantato concluso a Bari l’incidente probatorio sui due cuori

Si è concluso al policlinico di Bari l’incidente probatorio riguardante il trapianto di due cuori su un bambino. L’operazione, avvenuta in una struttura pubblica, ha coinvolto un team multidisciplinare. La procedura, durata diverse ore, ha permesso di raccogliere elementi utili per le indagini. La famiglia del bambino ha partecipato alle fasi dell’incidente, che ora prosegue con ulteriori accertamenti. La condizione clinica del bambino non è stata comunicata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è concluso, nel policlinico di Bari, l’incidente probatorio sui due cuori – quello malato di Domenico Caliendo, il bimbo deceduto dopo un trapianto fallito all’ ospedale Monaldi, e quello prelevato a Bolzano giunto a Napoli congelato – a cui hanno preso parte i periti del giudice per le indagini preliminari di Napoli Mariano Sorrentino e i consulenti nominati dagli avvocati degli indagati e dagli avvocati della famiglia del bimbo. Secondo quanto si è appreso, il pool dei periti del gip ha già annunciato una richiesta di proroga di 15-30 giorni per il deposito delle relazioni, che dall’11 settembre dovrebbe slittare verso la metà di ottobre prossimo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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