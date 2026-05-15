Bimbo morto dopo cura antibiotica due indagati e incidente probatorio

Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di un neonato di quasi tre mesi, avvenuta all’ospedale Monaldi di Napoli. La gip di Napoli ha disposto un incidente probatorio per chiarire le circostanze del decesso, avvenuto il 16 febbraio 2024. Il bambino, nato il 25 novembre 2023, aveva ricevuto una terapia antibiotica prima di perdere la vita. La vicenda è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità giudiziarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà l’incidente probatorio disposto dalla gip di Napoli Federica De Bellis a fare luce sul decesso di Riccardo Di Cristo, il bambino di Torre del Greco di quasi tre mesi, nato il 25 novembre 2023 e morto all’ospedale Monaldi di Napoli il 16 febbraio 2024. Dopo la denuncia presentata dai genitori, gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati due medici per la morte del bimbo, venuto alla luce con con una malformazione cardiaca. L’autopsia evidenziò una infezione a causa della quale il piccolo era stato sottoposto a una cura antibiotica che – viene ipotizzato – sarebbe stata inefficace in quanto il farmaco adoperato sarebbe stato inadeguato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bimbo morto dopo cura antibiotica, due indagati e incidente probatorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video My new X-ray eyes led me to the peak of success—and into the sights of three pursuing CEOs! #drama Sullo stesso argomento Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli, due medici indagati anche per falso in cartella clinicaNuova contestazione della Procura di Napoli nei confronti di due dei sette indagati per la morte di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto il... Due neonati morti in ospedale a Bolzano, ci sono otto indagati: disposto incidente probatorioDisposto l’incidente probatorio sulla morte di due neonati prematuri all’ospedale San Maurizio, deceduti nell’agosto 2025 per infezione da Serratia... Bimbo morto dopo cura antibiotica, due indagati e incidente probatorioSarà l'incidente probatorio disposto dalla gip di Napoli Federica De Bellis a fare luce sul decesso di Riccardo Di Cristo, il bambino di Torre del Greco di quasi tre mesi, nato il 25 novembre 2023 e m ... ansa.it Bimbo di 9 anni morto in ospedale a Bergamo: era stato investito da un’auto mentre attraversava la stradaL'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio, poco dopo le 16, in piazzale Risorgimento, zona Loreto ... fanpage.it