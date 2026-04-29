Morte di Domenico | a Bari inizia l’esame probatorio sui due indagati

A Bari si sono aperti i lavori dell’esame probatorio nel procedimento legato alla morte di Domenico Caliendo. Due persone sono sotto indagine e sono state ascoltate in questa fase dell’istruttoria. Le udienze si svolgono nel rispetto delle procedure previste e rappresentano un passaggio importante nel percorso giudiziario. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, che segue gli sviluppi con attenzione.