Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso una bambina di due anni a Bordighera lo scorso 9 febbraio. La polizia ha eseguito l'arresto dopo aver raccolto prove sul coinvolgimento del compagno della madre. La morte della bambina, avvenuta in circostanze ancora da chiarire, ha portato all'intervento delle forze dell'ordine che stanno indagando sul caso. La famiglia della vittima si trova sotto shock.

La morte della bambina di due anni avvenuta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, continua a scuotere l'opinione pubblica e a far emergere nuovi dettagli investigativi. Nelle ultime ore la Procura di Imperia ha disposto l'arresto di Manuel Iannuzzi, il compagno della madre della piccola, un uomo di 42 anni già coinvolto nell'inchiesta sin dalle prime fasi. Nei suoi confronti è stata contestata l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. L'arresto rappresenta una svolta importante nelle indagini che da mesi cercano di fare piena luce sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. Gli inquirenti stanno ricostruendo il contesto familiare in cui viveva la bambina e le eventuali responsabilità delle persone che si occupavano quotidianamente di lei. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bimba uccisa a Bordighera: in manette il compagno della madre

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