La madre della bambina morta a Bordighera ha scritto una lettera alla suocera in cui ha difeso Manuel Iannuzzi, affermando di non volerlo rovinare. La donna ha espresso questa posizione mentre si trovava in tribunale durante il procedimento legale. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della difesa né sulle accuse specifiche. La vicenda riguarda il caso di morte della bambina e le dichiarazioni della madre sono state rese pubbliche.

Emergono nuovi dettagli dall’inchiesta della Procura di Imperia sulla fine della piccola Beatrice, la bimba di due anni morta il 9 febbraio a Bordighera e per la quale gli inquirenti ipotizzano una serie di maltrattamenti aggravati. Sono indagati la madre, Manuela Aiello, e il compagno Manuel Iannuzzi. La madre di Beatrice scrisse alla suocera per difendere il compagno: “Io non ho mai voluto la rovina di tuo figlio”. Emanuela Aiello e la lettera in difesa di Manuel Iannuzzi “Ciao Paola, buonasera: finalmente sono riuscita a scriverti. Intanto ti chiedo scusa da mamma, da donna, io avrei fatto carte false per poter dimostrare quel che provo veramente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba morta a Bordighera, quando la mamma Emanuela Aiello difese Manuel Iannuzzi: "Non voglio rovinarlo"

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Bimba morta a Bordighera, arrestato compagno madre: le foto sul cellulare e i racconti choc

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