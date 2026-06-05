Bimba morta a Bordighera la versione della madre Emanuela Aiello sui lividi | Cadeva in continuazione

La madre della bambina morta a Bordighera ha dichiarato che i lividi trovati sulla figlia erano causati da continue cadute. In un'intervista, ha affermato che la bambina cadeva frequentemente e che non ci sono state violenze o maltrattamenti. La donna ha negato qualsiasi episodio di abuso, sottolineando che i lividi non sarebbero stati provocati da altri fattori. La ricostruzione della madre si inserisce nel quadro delle indagini in corso.

Continuano a emergere dettagli sul caso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera. Al centro dell’inchiesta per maltrattamenti aggravati ci sono la madre Emanuela Aiello e il compagno Manuel Iannuzzi. Secondo la donna, che ha risposto ai magistrati, Bea non sarebbe mai stata picchiata e i numerosi lividi sul suo corpo sarebbero solo il risultato di frequenti cadute: “Era caduta dal radiatore, cadeva in continuazione”, ha dichiarato. Emanuela Aiello sulle cadute di Beatrice Il racconto della caduta dalle scale di Beatrice La chiamata al 118 Manuel Iannuzzi spostato nel carcere di Ivrea Emanuela Aiello sulle cadute di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Bimba morta a Bordighera: arrestato compagno della madre. Nel cellulare le foto dopo i pestaggi

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Una bambina di 2 anni, Beatrice, è morta il 9 febbraio scorso a Bordighera, in provincia di Imperia. La madre, Emanuela Aiello, e il suo compagno, Manuel Iannuzzi, 42 anni, sono stati arrestati con l'accusa di omicidio preterintenzionale e maltrattamenti aggr x.com

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