Bill Gates ha testimoniato davanti al Congresso degli Stati Uniti riguardo ai rapporti con il finanziere morto nel 2019. Il miliardario ha affermato di non essere a conoscenza dei crimini di pedofilia attribuiti a Epstein. La sua testimonianza si è concentrata sulla natura delle interazioni avute con Epstein, senza commentare eventuali altre accuse o dettagli non confermati.

Al Congresso Usa la testimonianza del miliardario sui rapporti con il finanziere morto nel 2019 e le accuse di pedofilia Il rapporto traBill GateseJeffreyEpsteinè tornato al centro dell’attenzione pubblica in seguito alla recentetestimonianzadel fondatore di Microsoft davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Durante l’audizione, tenutasi a porte chiuse aCapitol Hill, il magnate americano ha risposto a domande riguardanti i suoiincontri con il controverso finanziere, deceduto nel 2019 mentre era in custodiain attesa di processo per accuse legate al traffico sessuale di minori. Come riportato dallaCNNsulla base delladocumentazioneresa pubblica, Gates ha riferito di non aver approfondito i trascorsi legali di Epstein quando nel2011accettò di incontrarlo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bill Gates rompe il silenzio su Epstein: ‘Non conoscevo i suoi crimini’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bill Gates breaks silence on Epstein + How to buy a politician

Notizie e thread social correlati

“Non avrei mai dovuto incontrarlo". Bill Gates rompe il silenzio su Epstein. Ma il caso continua a perseguitarloBill Gates ha dichiarato di non aver dovuto incontrare Epstein, rompendo il silenzio su un rapporto passato.

Bill Gates: “Con ciò che so oggi, non avrei mai dovuto incontrare Jeffrey Epstein”Bill Gates ha dichiarato che, con le conoscenze attuali, non avrebbe mai dovuto incontrare Jeffrey Epstein.

Si parla di: ChatGPT: 10 prompt incredibili da provare per sfruttarlo meglio.

Bill Gates: 'Non avrei mai dovuto incontrare Epstein, ma non ho mai molestato nessuna'Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il pedofilo Jeffrey Epstein. Il miliardario sta tenendo un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill ... ansa.it

Non avrei mai dovuto incontrarlo. Bill Gates rompe il silenzio su Epstein. Ma il caso continua a perseguitarloIl fondatore di Microsoft ammette davanti al Congresso che incontrare il finanziere fu un grave errore di giudizio ... msn.com