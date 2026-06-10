Bill Gates ha dichiarato di aver incontrato Epstein, ma ha precisato di non essere mai stato sulla sua isola e di non aver molestato nessuno. La sua testimonianza si è svolta a porte chiuse al Congresso degli Stati Uniti, dove ha riconosciuto che incontrare Epstein è stato un errore. Nessun dettaglio sulle ragioni dell'incontro è stato reso pubblico.

«Non avrei mai dovuto incontrare Epstein». Lo ha ammesso Bill Gates nella sua testimonianza a porte chiuse a Capitol Hill. «Alla luce di ciò che so oggi, capisco che se anche se avesse procurato i donatori promessi alla Fondazione Gates questo non avrebbe giustificato il fatto di essere associati a lui», ha aggiunto il miliardario ribadendo di «non aver mai assistito a comportamenti criminali di Epstein, né avuto alcun indizio che fosse coinvolto in attività illecite». Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida e ha inoltre dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il pedofilo Epstein. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bill Gates al Congresso Usa: «Un errore incontrare Epstein, ma non sono stato sulla sua isola. Mai molestato nessuno»

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Bill Gates to testify before Congress in Epstein probe

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