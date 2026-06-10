Bill Gates ha affermato di aver incontrato Epstein contro la sua volontà e di essere stato ricattato dopo aver appreso che Epstein conosceva dettagli sui suoi tradimenti. Durante una testimonianza, ha dichiarato di aver capito troppo tardi di non dover mantenere rapporti con Epstein. Il magnate ha aggiunto di rammaricarsi di aver avuto contatti con l'imprenditore, sottolineando di aver agito senza consapevolezza dei rischi.

“Non avrei mai dovuto incontrare Epstein”. Nel corso di una testimonianza davanti ai membri del Congresso, in un’audizione a porte chiuse a Capitol Hill, Bill Gates ha preso nettamente le distanze da Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida in carcere nel 2019 mentre era sotto processo per traffico sessuale di minori. Il fondatore di Microsoft ha ammesso che, col senno di poi, non avrebbe mai dovuto intrattenere rapporti con Epstein. Secondo quanto riportato dalla CNN, il cofondatore di Microsoft ha affermato nella sua dichiarazione introduttiva alla Commissione di Vigilanza della Camera: “Ho appreso che Epstein era venuto a conoscenza di informazioni sensibili sulla mia vita privata, incluso il fatto che ero stato infedele nel mio matrimonio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bill Gates: “Epstein sapeva dei miei tradimenti e tentò di ricattarmi. Non avrei mai dovuto frequentarlo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Epstein Adas'na Girdim - Epstein ADASI OLAYI ve Görüntüleri

Notizie e thread social correlati

Bill Gates: "Non ho mai molestato nessuno, ma non avrei mai dovuto incontrare Epstein"Bill Gates ha affermato di non aver molestato nessuna ragazza durante i rapporti con Jeffrey Epstein.

Epstein Files, Bill Gates ammette di fronte al Congresso: “Non avrei mai dovuto incontrarlo”Bill Gates ha ammesso di fronte al Congresso di non aver mai dovuto incontrare Jeffrey Epstein, anche dopo la condanna del 2008 per sfruttamento...