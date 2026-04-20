Keir Starmer ha dichiarato in Parlamento di non aver dovuto nominare Peter Mandelson come ambasciatore del Regno Unito a Washington. La dichiarazione riguarda i rapporti tra Mandelson e Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali. Il commento si riferisce ai collegamenti tra i due, sollevando questioni sulla scelta di nominare Mandelson in quella posizione. Nessuna altra informazione è stata fornita sul caso o sui motivi dietro la decisione di Starmer.

Keir Starmer ha riferito in Parlamento in merito ai legami tra l’ambasciatore del Regno Unito a Washington Peter Mandelson e Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali. Il primo ministro britannico ha affermato che non lo avrebbe nominato ambasciatore se fosse stato a conoscenza del fallimento dei controlli di sicurezza. Il fatto che non avesse superato le verifiche “avrebbe potuto e dovuto essermi comunicato prima che assumesse l’incarico”, ha affermato il premier che aveva già comunicato in precedenza di aver commesso un errore di giudizio nel dare il ruolo al politico 72enne. Starmer: “Sconcertante non sia stato avvisato dei controlli su Mandelson”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, Starmer: “Non avrei dovuto nominare Mandelson”

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