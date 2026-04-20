Il leader del partito ha ammesso di aver commesso un errore nel nominare una figura politica in passato, dichiarando di non aver dovuto farlo. Ha anche espresso un sentimento di responsabilità per questa decisione, aggiungendo di voler chiedere scusa alle persone che sono state coinvolte in un caso legato a Epstein. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento ai Comuni.

“Non avrei dovuto nominare Peter Mandelson. Me ne assumo la responsabilita’”. Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer alla Camera dei Comuni nel suo intervento per difendersi dalle accuse di aver fuorviato il Parlamento, e quindi di aver mentito, sulla nomina dell’ex ministro ad ambasciatore negli Usa. “Mi scuso, ancora una volta, con le vittime del pedofilo Jeffrey Epstein, che sono state chiaramente danneggiate dalla mia decisione”, ha aggiunto Starmer. Magyar spegnerà i tg di Stato per ‘disintossicazione’: una nuova arma? Mi viene in mente un altro esempio Berlino convoca l’ambasciatore russo: “Minacce inaccettabili a obiettivi in Germania”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Starmer ai Comuni: “Non avrei dovuto nominare Mandelson. Mi scuso con le vittime di Epstein”

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