Biancaneve l’amore immortale di una madre nel saggio finale di Arte Coreutica

Una scena si svolge a San Pellegrino, dove una rappresentazione di Biancaneve mostra un’immagine di risveglio e cura. La figura della principessa, risvegliata dall’amore di una madre, diventa simbolo di dedizione e attenzione verso gli altri. Nel saggio finale di Arte Coreutica si evidenzia come questo amore materno rappresenti anche un impegno nel guidare e sostenere chi affronta il proprio cammino.

San Pellegrino. Una Biancaneve risvegliata dall’amore di una madre, un amore materno che significa anche dedizione e cura del prossimo, nell’insegnare e nell’accompagnare ognuno lungo il proprio percorso. Un percorso che porta anche ad esprimersi stando su un palco, affrontando la paura dell’esibizione per comunicare la propria passione per la danza di fronte ad un pubblico. Un timore affrontato e superato grazie a passione ed impegno, attraverso un’arte che è stata al centro di “ Biancaneve ”, fiaba dei fratelli Grimm (rivista e modificata come le sue versioni successive) tradotta in danza nel saggio di fine anno degli allievi di Arte Coreutica, scuola di danza di Ilaria Ghironi, presentato martedì 9 giugno nella bella cornice del Teatro del Casinò di San Pellegrino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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