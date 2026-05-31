Un uomo di cultura e appassionato d’arte ha vissuto in una residenza che ora diventa un punto di riferimento. La casa, conosciuta come “I Tatti”, è stata il luogo di incontri e scambi culturali. La proprietà, ora oggetto di attenzione, rappresenta un patrimonio legato a una vita dedicata all’arte. Nessuna informazione su altri aspetti personali o su eventuali vicende legali. La dimora rimane un simbolo di un percorso artistico e intellettuale.

Non di lui: solo della sua casa posso parlare nel dolore. Ma fu proprio soltanto una casa, la sua, una bellissima villa, o non piuttosto dimora ideale di un saggio, quella che ne espresse i bisogni, i gusti e le aspirazioni, la forma stessa del suo ideale di vita? E non fu essa anche, al suo spirito inguaribilmente nomade, la vera patria? Nel suo Abbozzo per un autoritratto egli ne parla con infinito amore e la definisce una biblioteca con annesse alcune stanze per vivere. Se cosa fosse stato, ne potremmo parlare come di una machine à vivre, ciò che lui ne aborriva. Ma non fu questo. Fu molto di più; e le sue proporzioni reali, già mentre ci vivevamo, ai allargavano in splendide dimensioni di fantasia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bernard Berenson: "I Tatti", la casa di un saggio. Una vita per l’arte a tutto tondo. La dimora un luogo d’incontro

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