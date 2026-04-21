Il tempo dissolto una lettura innovativa del Novecento artistico nel saggio di Lucrezia Lombardo

Il prossimo libro di Lucrezia Lombardo, intitolato “Il tempo dissolto”, sarà pubblicato nelle settimane a venire dall’editore QED. La scrittrice, nota per i suoi studi sul Novecento artistico, propone una lettura innovativa di quel periodo attraverso un approccio che coinvolge la percezione del tempo e il suo ruolo nel linguaggio artistico. La pubblicazione sarà disponibile in libreria e online, accompagnata da un’intensa attività promozionale.

Arezzo, 21 aprile 2026 – Uscirà nelle prossime settimane, per l’editore QED, diretto da Pina Lablanca, il saggio della scrittrice Lucrezia Lombardo, “ Il tempo dissolto. Riflessioni sulla filosofia artistica di Kandinskij, Mondrian, Miró e degli spazialisti”. Il volume è un saggio di estetica contemporanea e intreccia filosofia dell'arte, psicoanalisi e fisica quantistica, proponendo una lettura originale del Novecento e interpretandolo come il secolo in cui l’arte smette di rappresentare il mondo per diventare essa stessa indagine filosofica, psicologica e spirituale. Attraverso le opere di Kandinskij, Mondrian, Miró e Fontana, il libro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Il tempo dissolto", una lettura innovativa del Novecento artistico nel saggio di Lucrezia Lombardo Notizie correlate “Il padre degli usignoli”. Il libro di Lucrezia Lombardo premiato al Festival del PollinoSabato 28 febbraio, alle 18:00, presso la libreria Edison Book Store di Arezzo (piazza Risorgimento 31), si terrà la presentazione della raccolta... La presentazione della raccolta poetica “Il padre degli usignoli” di Lucrezia LombardoArezzo, 23 febbraio 2026 – Sabato 28 Febbraio, alle ore 18:00, presso la Libreria Edison Book Store di Arezzo (Piazza Risorgimento 31), si terrà la...