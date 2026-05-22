Parlamento Europeo Fao e ruolo nel Pd | perché il possibile addio di Picierno non è solo un problema dei dem

Il possibile addio di una vicepresidente del Parlamento Europeo, eletta tra le fila del Partito Democratico, sta attirando l’attenzione non solo all’interno dei circoli del partito, ma anche tra le organizzazioni internazionali come la Fao. La vicepresidente ha manifestato da tempo disagio rispetto alla linea adottata dalla segretaria del partito, suscitando discussioni sulla sua permanenza e sui possibili effetti di questa decisione. La vicenda mette in luce le dinamiche interne del Pd e il rapporto tra le scelte politiche nazionali e le istituzioni europee.

La vicepresidente del parlamento Ue Pina Picierno, eletta tra le fila del Pd, da tempo non nasconde la sua insofferenza per la linea della segretaria Elly Schlein. Ma quando oggi, 22 maggio, sul Quotidiano nazionale si è parlato del rischio che lasciasse il Pd molti hanno scosso la testa. La simpatia con Carlo Calenda di Azione è reciproca, ma da quel fronte non arrivano conferme. Tanto meno da ambienti Pd. Le ruggini con Schlein. La segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso della conferenza alla Stampa Estera a Roma, 26 marzo 2026. ANSAMAURIZIO BRAMBATTI Picierno dall’elezione di Schlein in avanti si è distinta praticamente su tutti gli argomenti ma ha picchiato molto sul posizionamento internazionale, accusando il Pd di non essere abbastanza schierato a favore dell’Ucraina e di lasciare spazio all’antisemistismo a sinistra. 🔗 Leggi su Open.online

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