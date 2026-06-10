Bergamo territorio pilota nazionale del progetto Aipact | competenze digitali e IA per innovare i servizi comunali

Da bergamonews.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Bergamo ha preso parte il 9 e 10 giugno a Roma a un forum dedicato al progetto Aipact, che mira a sviluppare competenze digitali e intelligenza artificiale per migliorare i servizi comunali. L’iniziativa coinvolge diversi enti locali e si concentra sull’innovazione delle modalità di erogazione dei servizi pubblici attraverso tecnologie avanzate. Bergamo è stata scelta come territorio pilota a livello nazionale per questa sperimentazione.

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Bergamo.  Il Comune di Bergamo ha partecipato nelle giornate del 9 e 10 giugno a Roma a forum pa, il principale appuntamento nazionale dedicato all’innovazione nella Pubblica Amministrazione, portando la propria esperienza nei percorsi di trasformazione digitale e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale ai processi amministrativi. Nel corso della manifestazione, l’assessore all’Innovazione Giacomo Angeloni è intervenuto al panel conclusivo dedicato alla restituzione dei risultati del progetto nazionale aipact,Artificial Intelligence for Public Administration Connected, promosso da ifel – Fondazione anci e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del pnrr. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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