Chieti solidale il bilancio 2025 è positivo per la società che gestisce farmacie comunali e servizi sociali sul territorio

Nel bilancio 2025 di Chieti Solidale si registra un risultato positivo, confermando la stabilità della società che gestisce le farmacie comunali e i servizi sociali nel territorio. La società ha mantenuto un equilibrio tra sostenibilità economica e qualità dei servizi offerti alla comunità, con risultati che attestano una gestione efficace e consolidata nel corso dell’ultimo anno.