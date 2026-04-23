Chieti solidale il bilancio 2025 è positivo per la società che gestisce farmacie comunali e servizi sociali sul territorio
Nel bilancio 2025 di Chieti Solidale si registra un risultato positivo, confermando la stabilità della società che gestisce le farmacie comunali e i servizi sociali nel territorio. La società ha mantenuto un equilibrio tra sostenibilità economica e qualità dei servizi offerti alla comunità, con risultati che attestano una gestione efficace e consolidata nel corso dell’ultimo anno.
“Ancora un anno positivo per Chieti Solidale srl, che conferma la bontà del modello di gestione pubblica locale e la capacità di coniugare equilibrio economico e qualità dei servizi". Così il sindaco di Chieti Diego Ferrara e il presidente Pierluigi Balietti commentano l’approvazione del Bilancio.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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