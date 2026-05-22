Ance Bergamo | Casa e infrastrutture priorità per la competitività del territorio Focus anche sull’IA nei cantieri

Giovedì 21 maggio si è tenuta l’assemblea annuale di Ance Bergamo, un’occasione per discutere delle questioni più rilevanti nel settore delle costruzioni. Tra i temi affrontati ci sono stati l’andamento economico, le difficoltà legate all’emergenza abitativa, gli investimenti pubblici e l’introduzione di tecnologie innovative come l’intelligenza artificiale nei cantieri. L’evento ha riunito rappresentanti del settore per analizzare lo stato attuale e le prospettive future delle case e delle infrastrutture nel territorio.

Si è svolta giovedì 21 maggio l’assemblea annuale di Ance Bergamo, momento di confronto sul presente e sul futuro del settore delle costruzioni, tra andamento economico, sfide legate all’emergenza abitativa, investimenti pubblici e innovazione tecnologica. Ad aprire i lavori è stato il presidente di Ance Bergamo, Renato Guatterini, che ha sottolineato come il comparto edilizio bergamasco abbia saputo affrontare un contesto internazionale complesso, segnato da instabilità geopolitica, aumento dei costi energetici e volatilità dei materiali. “Le nostre imprese hanno dimostrato ancora una volta grande capacità di adattamento e responsabilità – dichiara -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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