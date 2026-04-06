Bennacer non gioca | riscatto difficile Chukwueze a un passo dall’addio Ecco il Milan in prestito

Dopo la 31ª giornata di Serie A, il Milan si trova a dover affrontare alcune situazioni di mercato. Bennacer, che sta bene fisicamente, non è stato schierato in campo. Nel frattempo, Chukwueze sembra vicino a lasciare la squadra. La formazione rossonera ha deciso di affidarsi a prestiti temporanei per alcuni giocatori, tra cui spicca l’assenza di Bennacer in campo.

Continua la stagione del Milan che questa sera affronterà il Napoli nella gara valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A. In vista della prossima sessione di calciomercato è interessante andare a vedere come stanno giocando e i numeri dei rossoneri prestati dal Diavolo lo scorso anno. Ecco gli aggiornamenti dopo il weekend dei vari campionati (tutti i dati del pezzo da transfermarkt.it). Non consideriamo più Jimenez e Pobega da cui il Milan ha già ottenuto i vari riscatti. Non consideriamo neanche Cissé in prestito Catanzaro e Camarda in prestito al Lecce ai box per infortuni pesanti (il primo ha finito la stagione, Camarda dovrebbe rientrare prima della fine, vedremo se giocherà ancora). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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