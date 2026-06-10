Bellucci ha battuto Hanfmann in due set, avanzando ai quarti a Stoccarda. Ha convertito tutte e sei le occasioni di break, mantenendo alta la concentrazione nei momenti chiave. Hanfmann ha subito un improvviso calo fisico nel terzo set, che ha favorito l’italiano. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 6-3. Hanfmann ha mostrato segni di affaticamento, mentre Bellucci ha sfruttato le opportunità per chiudere l’incontro.

Come ha fatto Bellucci a convertire tutte le sei occasioni di break?. Perché Hanfmann ha subito un improvviso calo fisico nel terzo set?. Quale errore tecnico ha permesso il recupero di Bellucci nel secondo set?. Chi affronterà l'azzurro nei prossimi turni del torneo di Stoccarda?.? In Breve Bellucci ha convertito 6 su 6 occasioni di break durante il match.. Hanfmann ha subito la quarta sconfitta consecutiva contro tennisti mancini.. L'incontro a Stoccarda è durato complessivamente due ore e ventinove minuti.. Il prossimo avversario sarà Martin Landaluce o Taylor Fritz.. Mattia Bellucci conquista i quarti di finale a Stoccarda battendo Hanfmann dopo un match di pura intensità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bellucci piega Hanfmann e vola ai quarti di finale a Stoccarda

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